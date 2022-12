Dini (ex agente Spalletti): “Luciano? Si fiderà dell’operato di Giuntoli. Non gli è piaciuta la caricatura sulla serie di Totti”

Nel corso della trasmissione di Radio Kiss Kiss, condotto da Diego De Luca e Paolo Del Genio, è intervenuto l’ex agente Fifa Dini che parla di Luciano Spalletti ad un passo dalla panchina del Napoli. “Napoli è una piazza meravigliosa a cui sono legato. Luciano arriva in una squadra di qualità e lui ama il gioco ed essere propositivo. Mi sembra un matrimonio che nasce sotto ottimi auspici. Il Napoli ha un ottimo organico e pensavo che il campionato avrebbe dato risposte diverse. Sono state annate non particolarmente felici per il Napoli, ma hanno ognuna le sue motivazioni. Quella di quest’anno sono stati gli infortuni. La stagione di Gattuso non si può giudicare negativamente anche se c’è stato l’episodio dell’ultima giornata. Luciano crede tanto al rapporto coi componenti della squadra e questo è un elemento principale. “La serie su Totti? Non ha nulla di tecnico, è una caricatura esagerata. Spalletti esaltava le qualità di Totti quasi quarantenne per ottenere il massimo da lui. Totti fu determinante in quella stagione, ma nessuno lo dice. I risultati di Luciano parlano chiaro, ha portato la Roma in Champions e anche l’Inter senza che gli sia stata fatta la squadra che voleva. Mercato? Luciano sposa il progetto dei club, condivide il programma coi dirigenti”.

