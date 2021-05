Ceferin minaccia, anche la Juve fuori dalla Champions. Si stravolgerebbe anche l’Europa League

Tiene ancora banco la spinosa vicenda Superlega. L’Uefa ha ufficialmente aperto un procedimento contro Juventus, Barcellona e Real, i tre club che ancora formalmente non hanno rinunciato al progetto della Superlega. E ora cosa potrebbe succedere ai tre club? Juventus, Barcellona e Real Madrid rischiano punizioni da parte dell’organismo europeo per “una potenziale violazione del quadro giuridico dell’Uefa”, come precisato nella noto della confederazione. Qualora fosse accertata questa violazione, un’opzione concreta potrebbe essere l’esclusione dalle coppe europee per una stagione di Juventus, Real e Barcellona. La sanzione nel caso l’Uefa decidesse in tal senso dovrebbe riguardare l’edizione 2022-2023 perché l’iter giudiziario si preannuncia lungo e complesso e la nuova stagione europea comincerà tra meno di due mesi. Se invece l’Uefa dovesse prospettare gli estremi dell’esclusione in tempi brevi le sanzioni potrebbero scattare già dalla prossima edizione e in questo caso se la Juve dovesse essere punita, il Napoli che è arrivato quinto, prenderebbe il suo posto nella prossima Champions League.

Per quanto riguarda la Liga invece i due posti andrebbero a Real Sociedad e Betis Siviglia che sostituirebbero Real Madrid e Barcellona. Se dovessero scattare le sanzioni si cambierebbe anche il quado drelle formazioni che parteciperanno alla prossima Europa League: per quanto riguarda le formazioni italiane parteciperebbero Roma e Lazio e il Sassuolo prenderebbe parte alla Conference League, quindi, per la prima volta della sua storia a una coppa europea. Mattino.it