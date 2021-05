“Caso” Salernitana: legali al lavoro, la soluzione appare più vicina

Il rebus multiproprietà potrebbe avere molto presto una soluzione definitiva che metterebbe al sicuro il ritorno in Serie A della Salernitana. La cessione imminente da parte di Claudio Lotito a un fondo d’investimento estero del proprio 50% di proprietà della società disinnescherà potenziali controversie legali di terze interessate. Resta da definire la posizione di Marco Mezzaroma, cognato di Lotito e comproprietario della Salernitana. Il costruttore capitolino ha già fatto sapere che riterrebbe un obbligo a vendere la propria parte di quote un “esproprio” qualora non arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente e considera una strada ragionevole scendere al 49% con la contestuale uscita di scena di Lotito, ovviamente. Un nuovo azionista di maggioranza sarebbe la soluzione ideale e questo scenario potrebbe essere accolto favorevolmente anche dalla Federcalcio.

Fonte: CDS