Attento Napoli a non ripetere con Fabian lo stesso errore di Milik. Novità su Mak e Hysaj

Il Napoli e il nodo rinnovo dei contratti, dove in passato si è voluti arrivare a parametro zero, senza trovare una soluzione definitiva. Gli ultimi casi di Milik e Callejon, potrebbero indurre ad anticipare i tempi per la cessione in anticipo di Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace ai club della Premier League e al Psg, ma non partirà sotto i 50 milioni, ma anche oltre sarà la richiesta. Sulla questione dei rinnovi, sembravano ormai al passo d’addio alla maglia azzurra Hysaj e Maksimovic, ma non si escludono colpi di scena. Sul laterale albanese ci sono stati riavvicinamenti, mentre sul serbo la famiglia potrebbe fargli cambiare idea.

La Redazione