ALLENATORE – Richiesta specifica di Spalletti all’Inter

Il Napoli e Spalletti sono sempre più vicini, manca solo il famoso twitter presidenziale, per cominciare questa nuova avventura. Il contratto del tecnico di Certaldo con l’Inter scadrà il 30 Giugno e ci sarebbe una richiesta specifica del mister. Lui si vorrebbe in questi giorni perchè, come riporta la Gazzetta dello Sport, a Roma potrebbe esserci la conferenza stampa organizzata da De Laurentiis. A livello di mercato Spalletti non si opporrebbe alle cessioni di Koulibaly, Fabian Ruiz e anche di Lorenzo Insigne, ma di questi temi se ne riparlerà ad annuncio ufficiale.

La Redazione