Vettosi, economista: “Spalletti non è la scelta giusta ha già dato il meglio. Le mancate qualificazioni in Champions peseranno sul bilancio del Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Vettosi, economista: “Spalletti al Napoli? È una scelta che non mi piace, ho avuto modo di conoscerlo personalmente e non è una persona equilibrata psicologicamente, come ha dimostrato con la Roma e con l’Inter. Inoltre, mi sembra che ormai abbia già dato il meglio, un mio pensiero fisso è che oggi un allenatore non debba avere più di 40 anni. Il calcio è cambiato molto negli ultimi 7-8 anni, un tecnico deve avere conoscenze a 360° ed essere moderno. La Germania, a partire dal 2006, ha emanato regole razionali per tenere sotto controllo i costi e questo ha contribuito a mantenere più sana la Bundesliga rispetto ad altri campionati europei. Non mi stupisce, pertanto, che sia stata rifiutata la cessione di una partecipazione del 25% dei propri diritti televisivi all’estero, in modo da evitare interferenze dei fondi di private equity. Dal 2005 al 2019 De Laurentiis ha investito oltre 900 milioni di euro. Insieme alla Juventus, il Napoli è quindi la squadra italiana che ha investito di più, nonostante le voci popolari parlino di un De Laurentiis taccagno. I presunti 120 milioni di euro di tesoretto sono in realtà 80, dovendo ancora pagare i cartellini di alcuni calciatori. Le due mancate qualificazioni in Champions League incideranno pesantemente sul bilancio degli azzurri”.