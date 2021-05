SKY – Avanza sempre più la pista Spalletti al Napoli

Il nodo allenatore in casa Napoli si deve ancora sciogliere, ma sembra che si arrivi ad una svolta in queste ore. Ne parla attraverso il suo sito Gianluca Di Marzio, avanza sempre più la candidatura di Luciano Spalletti. Contatti già avviati nei mesi scorsi e accordo raggiunto sul piano economico. Cosa manca per l’annuncio? AdL aspetta ancora una risposta da parte di Max Allegri e conoscere le ultime su Simone Inzaghi alla Lazio. Certo che se ne saprà la prossima settimana per la scelta definitiva.

La Redazione