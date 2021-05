Sciarelli: “Domenica sera nessuno aveva gli occhi della tigre”

Non si placa in città la delusione, unita alla voglia di sapere cosa accaduto, dopo la partita del Napoli di domenica sera. Mauro Sciarelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese alla Federico II, non ha mai nascosto la sua tenace passione azzurra. Il suo rito social è invocare «gli occhi della tigre» a tutti i giocatori prima di ogni partita: «Ecco, l’altra sera gli occhi della tigre non li aveva nessuno dei giocatori. Si tratta di un evento inspiegabile, è accaduto qualcosa. Le colpe della stagione deludente sono del tecnico Gattuso, del quale non ho condiviso molte scelte, ma anche i giocatori hanno grandi responsabilità. E pure la società, evidentemente, deve trovare nuovi assetti per riuscire a comprendere le dinamiche dello spogliatoio e, in futuro, intervenire per tempo».

Il Mattino