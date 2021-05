Saccone, prep. atlet.: “Sarri? Ad ADL non piacciono le minestre riscaldate”

Su Radio Crc è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, ecco le sue parole: “Nell’ultima giornata la condizione fisica conta poco, nel turno conclusivo devi essere forte soprattutto di testa. Gli azzurri avrebbero dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo. Non ci sono riusciti nonostante si giocassero la vita. Era da un po’ che i giocatori del Napoli avevano le gambe che non giravano per il meglio. Ma alla fine, il tonfo col Verona è arrivato per cause relative alla condizione psicologica. Ritorno di Sarri? Magari succedesse ma non credo accada. A De Laurentiis non piacciono le minestre riscaldate. Spero che sulla panchina del Napoli possa sedere un tecnico affamato di successi”.