S. Agresti, giornalista: “Kaio Jorge calciatore giovane ed importante”

Queste le parole di Stefano Agresti, Direttore www.calciomercato.com , ai microfoni su 1 Station Radio: “Mercato? Una trattativa che il Napoli sta portando avanti è quella di Kaio Jorge, un calciatore molto giovane, ma allo stesso tempo importante. I suoi emissari potrebbero arrivare in Italia nei prossimi giorni per parlare con la dirigenza partenopea. Gattuso? Credo che la svolta e la firma con la Fiorentina ci sia stata negli ultimi giorni. Comisso ha sempre stimato il tecnico calabrese, ma nella dirigenza qualcuno non era favorevole all’arrivo di Rino a Firenze e la pista si era raffreddata un po’. Se hai allenato una squadra come il Napoli, e successivamente accetti una panchina come quella viola, di certo non fai un passo in avanti nella tua carriera, ma lo fai indietro. La Lazio, a breve, dovrebbe separarsi da Inzaghi, ma la Fiorentina ha dei margini di crescita che la squadra biancoceleste non ha. Inoltre, gli è stato proposto un contratto, in termini economici, molto importante. Dunque, tra la Viola e la Lazio, credo abbia fatto la scelta giusta. Insigne? Sono sicuro che alla fine resterà a Napoli”.

Fonte: 1 Station Radio