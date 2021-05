Rocco Commisso (pres. Fiorentina): “Gattuso? Importante per la nostra crescita”

Ieri pomeriggio il sito della Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico di Milan e Napoli Gennaro Gattuso, per cercare di dare una scossa al mondo viola. Il presidente Rocco Commisso spiega la scelta del tecnico di origini calabrese. “Il mister sarà importante per la nostra crescita. E’ sì giovane, ma ha già acquisito una grande esperienza. L’auspicio che tutto ciò possa essere, oltre alla sua umanità, dare il contributo per tornare ad importanti traguardi. Devo ringraziare i miei collaboratori per aver portato a termine questa trattativa”. Mister Gattuso porterà con se ben 8 collaboratori, tra i quali il suo vice Gigi Riccio e il preparatore dei portieri Valerio Fiori.

La Redazione