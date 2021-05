R. Ulivieri, pres. Assoallenatori: “Ha disputato una stagione positiva”

Queste le parole di Renzo Ulivieri, Presidente Assoallenatori, ai microfoni su 1 Station Radio: “Insigne? Credo che abbia disputato una stagione positiva, ha avuto dei momenti di appannamento, ma è nella norma per come è stato vissuto questo campionato. Giudizio positivo anche sul come ha portato la fascia di capitano al braccio -. De Zerbi? Avrebbe potuto optare per altro, ma lui ha scelto di andare all’estero. Ormai, il mondo si è aperto, ed ha preferito la società che lo ha soddisfatto maggiormente in termini di progetto tecnico. Gattuso? La sua annata è stata positiva, al di là di ciò che si è visto in campo nell’ultima partita contro il Verona. Sono certo che Rino abbia caricato i suoi al massimo prima del match, ma i calciatori, probabilmente, erano convinti di aver già vinto prima di scendere sul rettangolo di gioco. Il Napoli, per ciò che si è visto in campionato, meritava ampiamente la qualificazione Champions. Per Gattuso è stata una stagione complicata, e credo che la gestione della squadra, in un momento come quello che ha vissuto, sia stata molto formativa ed ottimale per la sua crescita professionale.”

Fonte: 1 Station Radio