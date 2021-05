R. Ulivieri, pres. Assoallenatori: “E’ adatto a tute le piazze, ed è cresciuto pian piano”

Queste le parole di Renzo Ulivieri, Presidente Assoallenatori, ai microfoni su 1 Station Radio: “Spalletti? Luciano è l’uomo giusto per tutte le società, per l’esperienza che ha, perché ha allenato a tutti i livelli e perché ha vissuto ogni tipo di piazza. Come potrebbe essere il suo rapporto con De Laurentiis? Spalletti è un uomo razionale non fumantino, ragiona, sa quando parlare e quando restare in silenzio, ma lui ne sbaglia poche. Mazzarri? Mi auguro di rivederlo presto in una panchina di Serie A. Credo che abbia ricaricato le batterie alla grande, e sia pronto a tornare. L’ho incontrato due mesi fa e non aveva ancora nessuna proposta. Il migliore della stagione del Napoli? Insigne, senza alcun dubbio, ha fatto molto bene. Allegri? È un altro mister che è adatto a tutte le piazze. Sono allenatori che non sono esplosi in un’annata, sono cresciuti piano piano facendo un percorso importante. Allegri bis alla Juve? Sinceramente non so se sia una scelta giusta o meno”.

Fonte: 1 Station Radio