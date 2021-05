Giornata ricca di gare per il campionato Primavera dove spiccava il derby Inter-Milan, con il successo dei nerazzurri allenati da Armando Madonna. Colpo esterno della Juventus a Bologna per 0-2, mentre la Roma si riscatta battendo in casa il Cagliari per 5-3. Ecco i risultati.

Roma-Cagliari 5-3

Ascoli-Empoli 1-3

Sampdoria-Sassuolo 1-1

Torino-Genoa 1-1

Bologna-Juventus 0-2

Inter-Milan 1-0

