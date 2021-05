Questo pomeriggio si sono giocate le gare di ritorno dei play-off di serie C, valevole per la promozione in serie B ed arriva la clamorosa eliminazione del Bari. I pugliesi non sono riusciti nel compito di battere in casa la FeralpiSalò, finito 0-0. Sconfitto in casa il Modena per 0-2 dall’Albinoleffe. Ecco i risultati.

Bari-Feralpisalò 0-0

Modena-Albinoleffe 0-2

Renate-Metalica 1-1

Sudtirol-Pro Vercelli 2-1

La Redazione