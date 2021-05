Il club di Commisso sta preparando la squadra per mister Gattuso. Potrebbero esserci novità in difesa in casa Fiorentina, in particolar modo sulle corsie esterne. Come scrive La Gazzetta dello Sport il club viola ha messo nel mirino Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo l’esperienza al Genoa, e Elseid Hysaj, terzino in scadenza di contratto col Napoli che quindi seguirebbe in viola il tecnico.