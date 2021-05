Il dt del Milan Paolo Maldini sul canale Twitch ufficiale del Milan conferma l’addio del portiere, che non ha rinnovato. “Donnarumma è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio”.

Fonte: sportmediaset.it