Panchine serie A: facciamo il punto della situazione

Il Milan va avanti con Pioli, l’Atalanta fa lo stesso con Gasp. Quanto alle altre… chissà. In serie A rossoneri e nerazzurri potrebbero essere gli unici a non cambiare allenatore. Sampdoria, Sassuolo, Roma e Napoli hanno già salutato i vari Ranieri, De Zerbi, Fonseca e Gattuso, la stessa cosa tra poco potrebbe succedere al Verona con Juric, dall’altro lato è ancora incerto il destino di Conte, Pirlo e Simone Inzaghi. Conte, per questioni di cassa, dovrebbe rinunciare ad uno dei suoi insostituibili, ragion per cui, potrebbe decidere di non proseguire il suo rapporto con l’Inter. Nel caso in cui Conte optasse per l’addio, il primo nome in casa Inter sarebbe quello di Massimiliano Allegri. E la Juve? I bianconeri guardano con attenzione all’ evolversi della situazione…Allegri e monitorano Zidane. Inter, Juventus e Real Madrid non sono però le uniche squadre “in fila” per Allegri, il tecnico piace, come noto, anche a De Laurentiis. Per la panchina del Napoli, al momento, il candidato “forte” è Luciano Spalletti, ma non è da sottovalutare la pista Simone Inzaghi. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra quest’ultimo e Lotito.

Fonte: gianlucadimarzio.com