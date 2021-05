Napoli-Spalletti, ritorno di fiamma anche con l’Europa League

Il nuovo tecnico del Napoli ancora non è stato ufficializzato, anche se AdL ha fatto intendere che la scelta è stata fatta e sarà italiano. Un nome che ritorna in auge è Luciano Spalletti, che per un po’ era stato accantonato e sembrava di difficile soluzione. La novità delle ultime ore, come riporta il Mattino, è che l’allenatore di Certaldo accetterebbe la destinazione, anche con l’Europa League, giocandosi il testa a testa in volata con Galtier. Tra l’altro l’ex mister di Roma e Inter, ma anche di Venezia e Udinese, continuerebbe con il 4-2-3-1.

La Redazione