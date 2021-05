Napoli-Spalletti, cifre ingaggio e possibile giorno dell’annuncio

Il Napoli deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore, ma sembra che tutto possa portare a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è stato contattato nei mesi scorsi, anche per fare da traghettatore, in caso di esonero di Gattuso. Tra l’altro accetterebbe di giocare l’Europa League, come si pensava da tempo. L’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 3 milioni, contratto biennale e con ogni probabilità, come riporta la Gazzetta dello Sport, entro 48 potrebbe arrivare il twitter presidenziale.

La Redazione