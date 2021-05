Montervino, ex Napoli: “Il Napoli ha ceduto a livello emotivo”

Su Radio Crc, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino , ecco le sue parole: “Gli azzurri hanno sentito il peso della pressione e di una rincorsa frenetica. Hanno ceduto a livello emotivo. Spero che la panchina del Napoli venga affidata a Sarri o a Spalletti. Chi ha giocato a calcio sa che all’ultima giornata si possono pagare le fatiche sostenute in una stagione intera. A volte il peso psicologico è troppo pesante da sopportare. Napoli non è una piazza facile. Tifosi e addetti ai lavori sono troppo legati a risultato e cambiano opinione nel giro di una settimana. Gattuso? Dopo la gara di Verona dell’andata qualcosa tra De Laurentiis e Gattuso si è interrotto in maniera irrimediabile, l’unica cosa che so è che non era certo l’approdo di Gattuso a Firenze, visto che miei amici nel mondo del calcio mi avevano riferito di essere stati contattati dai viola. E’ possibile che l’accelerata ci sia stata dopo la mancata qualificazione in Champions del Napoli e s oprattutto dopo il tweet di addio di De Laurentiis arrivato appena 30 minuti dopo l’ultima gara di campionato”.