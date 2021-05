Maksimovic ci ripensa, vuole restare. Il Napoli ci ripenserà?

Il Napoli deve prima annunciare il nome del nuovo allenatore, sono rimasti pochi sulla piazza per la volata finale, ma c’è anche la questione dei rinnovi del contratto. Sembrava fino a poco tempo fa che Nikola Maksimovic potesse andare via, visto che non ha accettato la proposta di rinnovo, ma al momento non sono arrivate offerte di mercato anche se richiesta dall’Italia e Europa. La moglie e i figli del difensore serbo sono felici di restare in città, sono legati all’ambiente partenopeo. La sensazione è che Maksimovic e il suo agente Ramadani, siano stati troppo precipitosi a dire di no alla proposta di rinnovo del Napoli. Ora attendono che il club di De Laurentiis si faccia vivo per tornare a trattare. Si capirà se sarà così. Stesso discorso vale per Hysaj che potrebbe seguire a Firenze mister Gattuso.

La Redazione