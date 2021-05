L’Empoli pensa a Luigi Sepe per difendere i suoi pali

Luigi Sepe non scenderà in B con il Parma, ma non si sa ancora quale casacca indosserà la prossima stagione. Potrebbe ritrovarsi in Toscana. L’Empoli, per esempio, che si muove sul mercato, alla ricerca di rinforzi per allestire una squadra in grado di lottare per la permanenza in serie A. Il DS Accardi, fresco di rinnovo, sta guardando in casa Parma e piace l’ex Luigi Sepe (Stefano Gori, al Pisa nell’ultima stagione, è l’alternativa), accostato pure al Napoli, mentre in mezzo al campo restano stabili le quotazioni del brasiliano Hernani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport