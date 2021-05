I saluti – Da Osimhen al giovane Cioffi, tanti messaggi all’ex Gattuso

Quando si arriva ai saluti, ci si…saluta. Oggi, metodo accettato o meno, lo si fa via social. Lo hanno fatto anche i calciatori del Napoli per l’addio di mister Gattuso. «Sei stato determinante per la crescita, non solo come giocatore, ma anche come uomo». Il primo azzurro a salutare Gattuso nella giornata di ieri è stato Osimhen dal suo profilo Instagram. «Apprezzo molto tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e sono stato felice di poter lavorare con te e di poterti chiamare Boss», ha proseguito ancora il nigeriano che è stato fortemente voluto da Gattuso a Napoli nell’estate scorsa e che nonostante i problemi fisici e il Covid è riuscito a collezionare 10 reti in 27 presenze alla prima stagione in azzurro, diventando uno dei protagonisti della volata finale. «È qualcosa che non dimenticherò mai. Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura». Nel pomeriggio anche Koulibaly ha salutato Gattuso. «Grazie per tutto Mister, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore». Anche il giovanissimo Antonio Cioffi – fatto esordire da Gattuso – ha postato un messaggio. «Grazie per tutto mister!».

Fonte: Il Mattino