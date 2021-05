Gattuso a Firenze, missione rilanciare l’ex Napoli Callejon

L’annuncio sul sito ufficiale della Fiorentina del neo allenatore Gennaro Gattuso è un modo per rilanciare le ambizioni del club viola verso classifiche più allettanti. Per Rocco Commisso è stata una stagione altalenante, ben due esoneri e rischio di retrocedere che era ormai a rischio. L’arrivo del tecnico di origini calabresi, ha come scopo di rilanciare la squadra e alcuni giocatori in particolare. Uno di questi è Josè Callejon che non ha certamente tratto giovamento dal suo primo anno alla Fiorentina. Il modulo non era adatto alle sue caratteristiche, ovvero il 3-5-2, ma con Gattuso si potrebbe passare al 4-2-3-1 o 4-3-3 per rilanciarlo nel ruolo di esterno d’attacco come ai tempi di Napoli.

La Redazione