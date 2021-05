Galtier piace, ma ha ripreso a squillare il telefono di Spalletti

Tutti in attesa. Ognuno aspetta che vanga confermata la propria ipotesi. Il toto allenatore per la panchina azzurra è giunto al momento topico. Ritorna in auge Spalletti, dopo che la pista si era raffreddata quando nella testa di De Laurentiis era balzata l’idea Galtier. Il telefono del tecnico toscano ha ripreso a squillare con l’intento di riprendere a sondare il terreno. Luciano, quindi, si gioca il testa a testa con Galtier. Resta anche il nome di Simone Inzaghi che attende una chiamata da Lotito per capire quale sarà il suo destino in biancoceleste. Certo, il fatto che Gattuso (primo indiziato per prendere il suo posto alla Lazio) si sia già accasato a Firenze, potrebbe essere un segnale di distensione dei toni tra il presidente Lotito e il suo allenatore, che però potrebbe restare fermo o accettare una proposta della Premier League. E Allegri? Dopo essere stato a lungo avvicinato alla panchina del Napoli potrebbe virare drasticamente verso il passato accettando l’offerta della Juventus (sempre più decisa a salutare Pirlo nonostante i due titoli vinti e la qualificazione in Champions).

Il Mattino