Galtier all’Equipe: “Il Napoli è tra i tre club che mi interessano per il futuro”

Il francese Galtier è fresco della vittoria del titolo di Ligue 1 con il Lille (mettendo in fila anche gli sceicchi del Psg) ma nella giornata di lunedì ha fatto sapere al club di voler cambiare aria. Niente più Lille, come ha confermato in una lunga intervista a L’Equipe.

«Ho bisogno di cambiare orizzonte, ma non mi interessa avvicinarmi a casa mia». E questo è il primo indizio che porterebbe al Napoli, perché Galtier è di Marsiglia e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Nizza, che è lì, proprio a due passi dalla sua città natale. «Non c’è nessun problema geografico, né di ricongiungimento familiare. Ci sono tre club che mi interessano tra tutti quelli che mi hanno fatto avere le loro offerte: Lione, Nizza e Napoli».

A questo punto bisogna solo accorciare i tempi e chiudere quanto prima. In Francia sono sicuri che la scelta definitiva possa essere il Nizza con il quale i contatti sono fitti già da qualche tempo.

«Una cosa è certa – aggiunge Galtier – prima della fine della settimana deciderò».

In tal senso le sue parole fanno da eco a quelle di De Laurentiis a un portale web portoghese. «Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana», ha spiegato il presidente azzurro smentendo seccamente le voci di un possibile arrivo di Sergio Conceiçao.

Parole che di sicuro saranno piacere a Galtier che temeva la concorrenza del portoghese. «Napoli è una bella opportunità. So che sono interessati a me così come anche ad altri allenatori e non so qual è il mio posizionamento nella loro graduatoria. Stamattina (ieri, ndr) il mio telefono ha squillato mentre ero con Olivier, presidente del Lille».

Era il Napoli, ma Galtier non ha risposto. «Non è che non ho risposto, ma ero con il mio presidente quando ho ricevuto il loro messaggio. Ho detto a Olivier: Ecco, ho appena ricevuto un messaggio di congratulazioni da Napoli per il nostro titolo. La mia scelta non sarà mai condizionata dall’aspetto economico, diversamente non sarei più in Europa».

