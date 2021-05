De Laurentiis: “«Mai parlato con Conceiçao, noi vogliamo un allenatore italiano»

Sulla sua panchina non siederà Sergio Conceiçao. Il portoghese, che era sembrato abbastanza vicino al club azzurro, ha fatto sapere tramite il suo entourage di non aver avuto contatti con De Laurentiis e di volere una squadra che il prossimo anno sia impegnata in Champions. E quindi? Se non è Conceiçao, salgono le quotazioni di Christophe Galtier e Luciano Spalletti.

Uno accanto all’altro, con l’italiano che potrebbe anche spuntarla, come si può intuire dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis all’emittente portoghese Rtp nella giornata di ieri. «Mai parlato con Conceiçao, non è mai stato nella mia lista: ho una lunga lista ma non c’è lui e decideremo in 20 giorni. Noi vogliamo un allenatore italiano». B. Majorano (Il Mattino)