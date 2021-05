Non solo in campo maschile c’è il valzer delle panchine, ma anche per il femminile, dove sicuramente non mancano i colpi di scena. Ieri con il rinnovo del c.t. Milena Bertolini con l’Italia, c’è da capire il futuro di Rita Guarino. L’ex coach della Juventus, potrebbe però andare ad allenare la Fiorentina, visto che è resa libera dall’ormai addio di Antonio Cincotta.

La Redazione