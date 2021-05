A. Agostinelli, ex calciatore: “Credo che prenderà un allenatore di spessore”

Andrea Agostinelli su 1 Station Radio: “Quando un allenatore è vittorioso, di solito, va confermato. Però, se i problemi economici in casa Inter sono tanti, risulta complicato trattenere un tecnico con uno stipendio così importante come quello di Antonio Conte. Gattuso? Il giudizio sull’allenatore è sicuramente positivo, ma sul risultato sportivo non può che essere assolutamente negativo. Impensabile che non sia riuscito a centrare la Champions con la rosa che ha il Napoli. Rino è un buon tecnico, il quale, però, non ha raggiunto l’obiettivo minimo stagionale. Un po’ di fortuna sarebbe servita, ma, probabilmente, anche un pizzico di bravura in più. Comunque, se Gattuso è stato accostato ad altre panchine in Serie A, come Fiorentina e Lazio, vuol dire che ha svolto un buon lavoro ed è stato apprezzato. Firenze rappresenta un ridimensionamento per lui, ma comunque è una piazza importante. Le altre squadre in lotta per la Champions, non sono state più brave del Napoli, ma è stato quest’ultimo a perdere punti importantissimi in casa contro Cagliari e Verona, le quali erano già salve. Successore di Gattuso? Credo serva un allenatore con esperienza. Quella partenopea è una piazza particolare, e tecnici che provengono da realtà come Spezia ed Empoli potrebbero avere difficoltà nel gestirla. Non credo che De Laurentiis vada a prendere un giovane, ma sicuramente un allenatore di spessore. I nomi caldi sono sempre gli stessi: Spalletti, Allegri e Sarri”.