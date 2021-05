Victor Osimhen: “Gattuso? Caro “boss” non dimenticherò quanto hai fatto per la mia crescita”

Il Napoli non conquista il traguardo della Champions, con un pizzico e non solo di rammarico. Gattuso non sarà più il tecnico degli azzurri, ma belle le parole dell’attaccante Victor Osimhen. “Apprezzo davvero tutto quello che hai fatto per me sia dentro che fuori dal campo, ti ammiravo quando eri calciatore e poter lavorare con te e chiamarti mio BOSS è qualcosa che non dimenticherò facilmente. Avrò sempre grande stima di te. Ti auguro il meglio per la tua prossima avventura, BOSS. Ti auguro il meglio”.

La Redazione