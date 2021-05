Summit Porto/Conceicao: il tecnico ha riferito di star valutando un’offerta

C’è un’ offerta che sta prendendo in considerazione, Sergio Conceicao. Il tecnico lo ha riferito ieri al presidente del Porto, Pinto da Costa durante il summit che si è tenuto ieri. E’ quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com. Ovviamente l’offerta a cui l’allenatore portoghese si riferisce è quella del Napoli.

Pinto da Costa ha rilanciato proponendo il rinnovo del contratto: i big restano, verranno investiti soldi sul mercato per rinsaldare il progetto e cercare il sorpasso allo Sporting CP campione di Portogallo. Conceicao riflette, ma intanto il Porto valuta le alternative. Tra i nomi occhio anche a Leonardo Jardim, oltre che a quelli filtrati in Portogallo quali Nuno Espirito Santo per il quale il feedback dei tifosi è negativo dopo l’esperienza insieme, e Vitor Pereira che però una volta salutato il Porto non chiuse le porte a un possibile passaggio a Benfica o Sporting. Frasi di un’intervista che non sono passate inosservate per i sostenitori dei Dragoes…