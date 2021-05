Setti, presidente Hellas Verona: “A Napoli abbiamo onorato il calcio”

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “A Napoli abbiamo onorato il calcio: è uno sport che vive di risultati. Abbiamo giovato con la nostra proverbiale intensità e foga. L’errore involontario è del Napoli che non ha giocato probabilmente esprimendo le proprie qualità. È importante stemperare i toni dopo quanto accaduto domenica. I cambi di allenatore per la prossima stagione? Al centro del progetto ci deve essere una società strutturata, i cicli degli allenatori possono terminare. Juric al Torino? Ha un contratto con noi, le cose poi nel calcio cambiano in trenta secondi. Nei prossimi giorni si chiarirà tutto. Juric ha ancora due anni di contratto con noi, lo ribadisco. Aspettiamo i prossimi giorni per capire cosa potrà accadere. L’attacco sui social a Zaccagni? Penso che per un tifoso del Napoli, sapere che un calciatore come lui abbia lottato per la propria maglia fino all’ultimo, sia positivo se poi Mattia dovesse arrivare proprio al Napoli. Prendo le distanze dallo striscione comparso a Verona e al contempo so bene che i tifosi napoletani non sono quei pochi leoni da tastiera. Se Zaccagni andrà al Napoli? Vedremo, ho letto anche del Milan. Andare in un grande club vorrebbe dire aver lavorato bene con un ragazzo forte ed un professionista serio come Mattia”.