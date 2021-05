Salernitana – Un pool di giuristi lavora alla ricerca di una soluzione

Questione Salernitana. Lotito, Mezzaroma e il pool di giuristi che si sta occupando della complessa vicenda della multiproprietà sono a lavoro. Si fa sempre più largo l’ipotesi della cessione del pacchetto di maggioranza ad un Fondo estero. Bisognerà poi valutare l’entità della quota di minoranza, che Marco Mezzaroma terrebbe per sé. L’ipotesi del 49% non convince la Figc. In più bisognerà confezionare un’adeguata veste giuridica al nuovo impianto societario, insomma trovare un punto d’incontro tra le inequivocabili richieste della Figc e la tutela dell’investimento da parte dell’attuale proprietà della Salernitana. La città è in febbrile attesa, ma la sensazione è che entro una decina di giorni, se non prima, sarà trovata la soluzione che tranquillizzerà i tifosi definitivamente. Angelo Fabiani continuerà ad essere il direttore sportivo della società granata, forse con un ruolo ancora più apicale.