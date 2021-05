RADIO KISS KISS – Giovedì possibile presentazione del nuovo allenatore. Allegri o Galtier

Il Napoli non ha ancora scelto il nome del nuovo allenatore, dopo il no a Conceicao, anzi sembra vicino al rinnovo con il Porto, quindi si seguono altre piste per la panchina azzurra. Secondo il giornalista di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio sarebbe tornato in auge Allegri, dove il tecnico toscano deciderà se accettare oppure andare al Real Madrid e in alternativa alla Juventus. In caso di no, ci sarebbe la pista straniera con Galtier. Quasi certo, ma manca solo l’ufficialità che la presentazione del nuovo tecnico del Napoli verrà presentato giovedì a Roma. Sembra che i legali stiano lavorando sul contratto del nuovo allenatore.

La Redazione