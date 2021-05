Pagellone attacco – Stagione super per Insigne e Zielinski, male Mertens

7 ZIELINSKI – Dove era ieri? Raggiunge quota 23 tra gol ed assist, con 10 reti e 13 passaggi decisivi per una realizzazione. Giostra da seconda punta in fase di non possesso, da trequartista che ciondola da destra a sinistra in fase di possesso. Costruisce l’asse verticale con Fabian ed Osimhen di tante azioni determinanti, trova una continuità di rendimento mai avuta in carriera. Si esalta in questo ruolo gattusiano di sottopunta, fantasista da qualità improvvise con l’arma in più dello stop direzionale.

7 INSIGNE – Capitano, leader, uomo chiave della stagione azzurra. Ma anche lui non ha lasciato traccia ieri notte. Il rigore fallito in Supercoppa con la Juventus gli pesa ancora. Record di reti (19) cui si aggiungono 11 assist. Sempre al centro di ogni cosa. A sinistra si allinea sempre con precisione alla linea dei mediani in fase di non possesso con una disciplina tattica ineccepibile. In fase di possesso c’è un doppio ruolo: esterno alto, ma anche trequartista centrale. Duttilità al servizio della tecnica. L’Italia lo aspetta per l’Europeo.

6,5 LOZANO – Chucky c’è. La stagione del riscatto parziale dopo quella in cui pareva essere una specie di pacco. Macché. Scosso dalle urla di Gattuso che servono a farlo uscire dal guscio. Tante reti, molti assist. Sulla catena di destra riesce a trovare un contributo rilevante anche dal punto di vista difensivo, ha interiorizzato i movimenti della fase difensiva anche del 4-2-3-1, senza più la necessità di avere una catena composta da tre uomini per esser determinante. Anche a lui tremano le gambe nella notte in cui c’è in palio la Champions.

5,5 MERTENS – Gli infortuni e i recuperi hanno pesato tanto in una stagione dove non ha mai trovato la forma fisica giusta per colpa di una caviglia che da un certo momento non gli ha dato tregua. Gattuso lo ha schierato, per lo più, da alternativa sulla trequarti, qualche difficoltà di adattamento l’ha palesata. Anche da prima punta è mancata la brillantezza per piazzare lo scatto giusto, quello di una volta. Nove gol sono arrivati in campionato: la notte più bella quella con la Roma dove decide il match con due gemme su punizione.

7 OSIMHEN – L’uomo più atteso, l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Un fantasma con l’Hellas. Anno sfortunato, con gli infortuni in nazionale alla spalla e il Covid nel mezzo. È stato, però, dirimente il suo ritorno per dare profondità, intensità e forza al 4-2-3-1 nella rimonta nata negli ultimi mesi di stagione. Ha trovato la rete con continuità, ha applicato alla lettera i dettami di Gattuso alla ricerca del primo pressing, spesso decisivo per il recupero palla. Impressiona la capacità di fare reparto, catalizzando l’attenzione dei difensori avversari.

6 PETAGNA – Finale di annata in sordina, ma c’è stata una parte della stagione dove è stato l’ultimo attaccante rimasto e non si è mai tirato indietro. Ha lottato, segnato, sbagliato qualche occasione di troppo ma senza mai rinunciando al suo ruolo: tatticamente non si è sposato benissimo con le caratteristiche di un gruppo molto tecnico, che non sempre ha valorizzato le sue caratteristiche fisiche. 5 gol in stagione che valgono 4 punti (decisivo a Benevento e con la Samp in casa) e sua la rete del 3-2 in Coppa Italia all’Empoli.

6 POLITANO – Reti importanti, ingressi importanti. Spesso è stato il dodicesimo, il primo cambio, l’uomo utile per tutti i momenti. Perché Gattuso ha trovato il Politano l’uomo che ha irrobustito la fascia con un’ottima intesa con Di Lorenzo quando serviva, con un’applicazione tattica che ha ricordato Callejon in anche sotto il profilo del sacrificio in difesa. Ha funzionato l’alternanza con Lozano: decisivo per il suo gol in casa del Milan e per il tiro da fuori area in casa della Real Sociedad che vale praticamente la qualificazione.

La Redazione