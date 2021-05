Napoli-Conceicao, cifre del contratto e modulo tattico

Il Napoli e l’allenatore, forse la svolta è arrivata ieri all’ora di pranzo, quando si è accelerato per Conceicao, attuale tecnico del Porto. Quest’anno il mister lusitano ha eliminato in Champions la Juventus di Pirlo e fatto tremare la finalista Chelsea di Thuchel. Il modulo? E’ il 4-4-2 ma che può diventare 4-3-3, le sue squadre curano molto la fase difensiva e si gioca sulle fasce. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, domani potrebbe esserci l’incontro a Roma, negli studi della Filmauro, per limare gli ultimi dettagli. Contratto biennale e 4 milioni di euro d’ingaggio. Conceicao con il Porto ha vinto due scudetti, una Supercoppa e due Coppe nazionali, idea intrigante di De Laurentiis per dare un tocco d’internalizzazione. La svolta? AdL ha dato una sgasata per non dover aspettare le risposte degli altri pretendenti e annunciare il tecnico in questa settimana. Si attenderà solo l’addio al Porto e poi ci sarà la stretta di mano.

La Redazione