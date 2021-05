M. de Giovanni lo esige: “Gattuso, Insigne, ADL ci dicano cosa è successo”

Dopo il primo momento di scoramento, delusione e amarezza, arriva quello delle spiegazioni. Sono quelle che richiede Maurizio de Giovanni. Non lo scrittore, ma il tifoso, l’appassionato, il napoletano, il cliente dell’ azienda calcistica. «Ecco, e adesso il tifoso de Giovanni Maurizio esige spiegazioni», dice di primo acchito. Poi si corregge subito: «Anzi non è il tifoso che chiede spiegazioni ma il cliente, perché alla fine veniamo trattati come tali. E io come cliente che acquista le dirette tv, come appassionato che sostiene l’azienda calcistica napoletana, sono certo di poter pretendere che qualcuno parli e spieghi quel che è accaduto. Io, come tutti, penso che sia accaduto qualcosa, e desidero che questo qualcosa mi venga spiegato: esigo che Gattuso parli e chiarisca, che altrettanto faccia Insigne, che mi dica la sua versione Giuntoli e che anche il presidente De Laurentiis racconti quel che è successo. Penso di meritare questo, e come me lo meritano milioni di tifosi nel mondo. La chiusura del Napoli verso l’esterno è insostenibile, ancor di più in questo momento nel quale ci sarebbe bisogno di chiarezza».

