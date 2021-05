Lutto per Carlo Ancelotti: è morta l’ex moglie, mamma di Davide e Katia

Luisa Gibellini era la prima moglie di Carlo Ancelotti, la mamma di Davide e Katia. Era da tempo ammalata di tumore. E’ morta ieri. Era stata accanto all’ ex allenatore del Napoli dagli anni ’80, accompagnava Carlo agli allenamenti del Milan, da Parma, in elicottero, perchè ne aveva il brevetto, in modo da evitare il traffico. Si erano separati nel 2010, dopo una relazione durata venticinque anni, ma il rapporto era rimasto affettuoso. Anche le condizioni di salute della ex compagna avevano spinto Ancelotti a tornare in Italia tre anni fa, accettando la proposta di De Laurentiis. Dopo l’ultima partita con l’Everton, il tecnico era partito da Liverpool per rientrare in Italia con i figli: le condizioni di Luisa si erano infatti improvvisamente aggravate.

