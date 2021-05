Laudisa, giornalista: “Conceicao in arrivo? tutto lascia pensare sia così”

Su Radio Marte, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista, ecco le sue parole: “Sergio Conceicao in arrivo? In questo momento ancora no, anche se tutto lascia pensare che sia così. Aspettiamo l’incontro ma mi sembra che la strada intrapresa da De Laurentiis sia molto chiara. Domani è in programma il vertice tra Lotito e Simone Inzaghi, Gattuso è dietro l’angolo. Ci sono voci che lo vorrebbero alla Juventus, tutto lascia credere che Pirlo venga sacrificato. C’è la candidatura forte di Massimiliano Allegri ma anche quella di Gattuso. Per lui si è parlato anche del Tottenham ma la pista Lazio non va trascurata.

Sarri, Allegri e Spalletti? Allegri ha varie frecce nell’arco, quella più prossima può essere la Juventus ma occhio al Real Madrid e al PSG. Gli altri due mi sembrano in una lista di attesa pericolosa: per un motivo o per l’altro non vedo panchine per il loro livello. A Firenze c’è un contatto con Fonseca, evidentemente stanno cercando di risparmiare sull’ingaggio. Li vedo un po’ fermi. Giuntoli? Alla fine secondo me rimarrà, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, peraltro ha un contratto triennale. Non vedo all’orizzonte offerte così invoglianti da indurlo a mollare. Con De Laurentiis ogni giorno è impegnativo ma mi pare che il logorio i protagonisti di questa vicenda lo sopportino bene”.