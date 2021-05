La testa nel pallone – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Grande attesa per il derby Napoli-Pomigliano”

Ieri sera, nel corso della trasmissione “La sta nel pallone “, condotto da Maurizio Stabile, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco . “La Juventus di Guarino? Davvero numeri incredibili, vincere tutte e 22 le partite, è davvero impressionante. Il nuovo allenatore, probabile Joe Montemurro, avrà un compito non semplice, magari migliorare lo score in campo internazionale. Dopo gli addii di Laura Giuliano e Maria Alves, c’è da capire il destino di Bonansea. Sulla riforma dei campionati, sarebbe strano se con il passaggio al professionismo si passasse solo a 10 squadre tra due anni. Vedremo se l’idea della Figc poi sarà vagliata. Il Napoli femminile? E’ stata una stagione travagliata, dalla quasi certezza di retrocedere ad una media Champions nel girone di ritorno per confermare la categoria. Merito di mister Alessandro Pistolesi e di un gruppo di ragazze davvero forte e compatto. Per la finale di Coppa Italia tra l’A.c. Milan e l’A.s. Roma, vedo in leggero vantaggio le giallorosse, visto che hanno eliminato la Juventus ed hanno ritrovato la compattezza nella seconda parte di stagione. Le rossonere comunque non vanno sottovalutate. Infine Pomigliano e Lazio. Per le campane c’è da capire che tipo di mercato faranno, ma io confermerei il gruppo che lo ha portato in massima serie. Per le biancocelesti c’è da capire il destino della spagnola Martin, rinnoverà oppure andrà via?”.

La Redazione