Il Napoli studia la ripartenza: le mosse ed il futuro dei big

Ricominciare subito. Il Napoli valuta le mosse per la ripartenza. Non solo la questione Insigne. Bisogna definire le trattative con Verona ed Udinese per Mattia Zaccagni e Rodrigo De Paul. Il club azzurro ha individuato in questi due profili, quelli giusti per poter ripartire. Lo scaligero costerebbe circa 20 milioni di euro, mentre l’argentino è valutato almeno il doppio. Poi si lavorerà sul terzino sinistro, mentre c’è da capire anche le sorti di alcuni big che potrebbero essere in partenza in assenza della Champions League. Su tutti Koulibaly e Mertens, due giocatori che sono forse all’ultima occasione per lasciare Napoli. Entrambi potrebbero ottenere contratti importanti altrove garantendo al club azzurro un incasso non del tutto indifferente. Anche questo sarà argomento di discussione con il nuovo allenatore: ripartire con o senza due pilastri come Koulibaly e Mertens potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Il Mattino