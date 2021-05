Il calcio su DAZN e un probabile accordo con Tim preoccupa gli altri operatori

Dazn trasmetterà tutte le partite della Serie A per il triennio 2021-24, di cui tre in co-esclusiva con Sky, e questo preoccupa gli operatori. Il Sole 24 Ore scrive di una segnalazione di WindTre all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla questione, ma c’è anche dell’ altro. L’ aumento dei picchi di traffico derivanti dalla visione delle partite potrebbe creare problemi al servizio internet nazionale e le infrastrutture al momento non sarebbero adeguate a sopperire a tali problematiche. All’Antitrust così è stato chiesto di vigilare che non ci siano particolari accordi tecnici tra Dazn e Tim che finirebbero per danneggiare altri operatori.