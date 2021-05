I. Zazzaroni, dir. CdS: “Non mi esalterebbe a Napoli, prenderei altro”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport: “Donnarumma? Il Milan ha preso Maignan, al Milan erano convinti che non rimanesse. La Juve? Dovrebbe vendere Szczesny. Napoli imbambolato? Ho visto giocatori troppo presi dalla tensione. Squadra terrorizzata. Non è una novità, in bambola in parecchie gare decisive. Gattuso-Lazio? Storia praticamente fatta, 1% Mihajlovic. Non mi esalterebbe al Napoli neanche Simone Inzaghi, prenderei Sarri. Da quello che si dice la scelta Gattuso per la Lazio è di Lotito e non di Tare. Ormai, i presidenti vanno in autonomia. Nella Juve stessa, dipendesse da Paratici, Pirlo è confermato. Quello del DS è un ruolo schiacciato. Giusto lasciarsi così con Gattuso: rapporto complicato che ha dato più delusioni che soddisfazioni. Sia per la società sia per Rino. Sono convinto che Gattuso crescerà di anno in anno”

Fonte: Radio Punto Nuovo