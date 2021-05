Guido Trombetti: “In campo ci vanno i calciatori, quindi…”

In città ancora non si parla d’altro e ci si chiede il perchè. Sulla questione ha una sua precisa visione Guido Trombetti, ex rettore e oggi professore emerito della Federico II: «È vero che l’allenatore incide, ma in campo vanno i calciatori. Io dico che un 10% di responsabilità è attribuibile all’allenatore, tutto il resto lo fanno i calciatori. Ricordo sempre un dibattito al quale partecipai assieme al grande Corrado Ferlaino il quale alla domanda cosa può fare un allenatore?, rispose: i tecnici devono innanzitutto non fare danni».

Il Mattino