Guerra, agente: “Galtier? Vincere la Ligue 1 contro il Psg non è semplice”

Frederic Guerra, ag. Gonalons, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Se il Napoli dovesse prendere Galtier, prenderebbe un allenatore importante: vincere la Ligue 1 quando ci sono Psg e Lione non è semplice. Lavora bene sui giovani, è un allenatore forte e Napoli è una grande squadra. E’ evidente che il calcio italiano è differente dal punto di vista tattico, dove si lavora sul millimetro e non sul metro come in Francia. Ma sono certo che Galtier saprà, dovesse arrivare davvero a Napoli, riuscire a far benissimo”