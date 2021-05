Gli addii di ADL- Solo con Ancelotti ci fu il faccia a faccia

In un mondo che adesso viaggia, conosce, scrive e si informa via social, con tutti i pro e tutti i contro del caso, ci si “scandalizza” per un addio, d’altra parte già preannunciato e risaputo, fatto utilizzando tale metodo. Ovvio che il faccia a faccia sarebbe preferibile, ma lo sarebbe per tutto. Non è la prima volta che accade in casa Napoli. E’ successo con Maurizio Sarri, per esempio. Solo con Carlo Ancelotti il presidente De Laurentiis riuscì a separarsi durante un incontro: lo convocò all’hotel Vesuvio e gli comunicò l’esonero. Ancelotti replicò: «Non posso fare nulla per convincerti a cambiare idea?». Il tweet di domenica sera è la ciliegina sulla torta di un rapporto che da gennaio è diventato ad alta tensione. All’improvviso. Dopo che per mesi i due erano stati lì a parlare di futuro e contratto assieme.

