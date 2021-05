E’ iniziato il valzer della panchine, Sergio Conceição si prenderà il Napoli

Il valzer degli allenatori vedrebbe al momento il Napoli fuori dalla danze con l’arrivo di Conceicao sulla panchina azzurra. Sembrava una volata tra Allegri e Spalletti, ma la svolta per il tecnico dei lusitani è arrivata all’improvviso. Scelta di prestigio e sicuramente per dare una rifondazione alla squadra. Per il resto certi di restare Pioli al Milan e Gasperini all’Atalanta. Conte attenderà l’incontro con il presidente Zang per conoscere i piani dell’Inter. Pirlo? Dopo il finale di stagione potrebbe restare alla Juventus. Mourinho alla Roma è certo, mentre alla Lazio probabile che alla fine ci andrà Gattuso, se non si sblocca per il rinnovo di Simone Inzaghi. Italiano andrà al Sassuolo. C’è da capire infine chi andrà al Verona, Torino, Fiorentina, Spezia e Udinese.

A cura di Andrea Ramazzotti