Dopo l’allenatore, sarà il caso di affrontare la “questione Insigne”

E’ concentrato sulla vicenda allenatore, il presidente De Laurentiis e sembra che Conceicao possa essere la scelta definitiva, ma c’è un’altra questione da risolvere. Il campionato è oramai terminato e bisogna affrontare l’argomento Insigne. Capitano con contratto in scadenza a giugno del 2022. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, è in attesa di una chiamata, ma non per questo se ne starà con le mani in mano. D’altra parte il suo assistito di ammiratori ne ha a josa. Le sirene arrivano soprattutto dall’estero, dove Lorenzo potrebbe davvero approdare se non dovesse arrivare l’accordo con il Napoli. Le richieste del capitano sono chiare, e non sono cambiate nel tempo: per restare a Napoli, e accettare il contratto della vita, servirà metterlo al centro del progetto con un’offerta economica adeguata, almeno da 6 milioni a stagione. Se così non dovesse essere, amici come prima, ma le strade si separeranno.

Il Mattino