Di Lello, ex Figc: “Temo per il Napoli un anno al di sotto delle aspettative”

Marco Di Lello, ex membro della Procura federale della Figc è intervenuto su Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, ecco le sue parole: “Mi sembra molta tattica quella di De Laurentiis: per me Conceicao è un altro Gattuso che non scaldava i cuori. Per come conosco De Laurentiis mi aspetto qualche sorpresa nelle prossime 48 ore. Non escludo che sia stato un depistaggio. La mia speranza è che torni Sarri. Che ci sia una debolezza della struttura societaria è qualcosa di riconosciuto, con un presidente padre-padrone. Temo per il Napoli un 2021/22 al di sotto delle aspettative con cessioni significative. Addio alla Procura della FIGC? Bisogna stare in assoluta sintonia con i vertici per stare in una squadra del genere, questa sintonia è venuta meno. Non è pensabile non essere in sintonia con i vertici della Federazione. Quando si rompe, non si resta ad occupare la sedia. Su casi recenti abbiamo avuto divergenze di opinioni con i vertici. Caso rimborsi arbitrali? C’è bisogno di una grossa riforma del settore arbitrale, mi limito a dire questo”